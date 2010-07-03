Эксперт прокомментировал попытки импичмента Трампу

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Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что, несмотря на принятие резолюции о начале публичного этапа импичмента президента США Дональда Трампа, шансы демократов на успех в этом процессе очень малы. Об этом сообщает ИА "НСН".

По его мнению, перспектив у импичмента почти нет, поскольку в конгрессе США нет единства мнений по этому вопросу. "В Сенате большинство за республиканцами, но и в палате представителей тоже вряд ли удастся набрать большинство, чтобы импичмент продвигать", – считает политолог.

Кроме того, демократы не смогли найти человека, который станет их лидером и будет противостоять Трампу на выборах. Эксперт подчеркнул, что бывший вице-президент Джо Байден не может рассматриваться в качестве основного соперника действующего президента.

"Демократы не сумели найти того человека, который мог бы стать неоспоримым лидером. У них 25 претендентов! Если речь идет о Байдене, это очень спорный вопрос. Второго Трампа, аналогичного ему, у демократов нет, и, я думаю, не появится", – резюмировал Гарбузов.

Ранее Дональд Трамп назвал линчеванием процесс импичмента, который начали в отношении него члены Демократической партии. Лидер заявил, что однажды республиканцы сделают то же самое, если у власти окажутся демократы.

