Политолог прокомментировал слова Байдена о возможном распаде НАТО из-за Трампа

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НАТО не перестанет существовать в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году, однако "некоторые" изменения в организации неизбежно произойдут. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов.

По его словам, заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена о возможном распаде НАТО из-за переизбрания Трампа являются частью предвыборной кампании. "Он должен защищаться, в том числе от своего оппонента Дональда Трампа, предъявляя ему какие-то новые обвинения в некомпетентности в дополнение к старым", – объяснил эксперт в интервью RT.

Действующий американский лидер в отношении НАТО руководствуется двумя главными мотивами. Первый заключается в стремлении Трампа получить от членов организации деньги за "покровительство" США. Второй мотив проявляется в желании продать союзникам "еще больше американского вооружения".

"Появляется репутационный ущерб для целостности и состоятельности блока НАТО <...> Именно сюда бьет Байден, чтобы показать, что Трамп не способен принимать адекватные решения", – заключил политолог.

Ранее Дональд Трамп высмеял своего потенциального соперника на президентских выборах Джо Байдена за то, что тот призвал объявить импичмент нынешнему главе Белого дома.

