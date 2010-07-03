Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз США делегатам от РФ в ООН – Небензя

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Президент США Дональд Трамп дал обещание разобраться с проблемой невыдачи виз российским делегатам в ООН. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться", – приводит ТАСС слова Небензи.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня. Вопрос в итоге стал обсуждаться на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания.

Вывод о нарушении США обязательств перед всемирной организацией был включен в итоговый доклад комитета. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что сложившаяся ситуация напрямую связана с возможностью функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.

Во время последнего случая США отказали в выдаче виз делегации Федерального казначейства. Ее члены должны были 3 декабря принять участие в международной конференции по аудиту.

В МИД РФ заявили, что США развернули визовую войну против России. В качестве одной из причин там отметили недобросовестную конкуренцию в сферах, в которых россиян не допускают для участия в мероприятиях в США.