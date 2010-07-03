США отказали в выдаче виз делегации Федерального казначейства для участия в конференции

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США не выдали визы делегации Федерального казначейства. Ее члены должны были 3 декабря принять участие в международной конференции по аудиту. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы российского посольства в Вашингтоне.

"Так совсем недавно визы не получила делегация Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии", – говорится в сообщении.

В пресс-службе российского посольства также подчеркнули, что госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 года директором департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым.

"Не соответствуют действительности и тиражируемые американским посольством в Москве отговорки "о нехватке консульских сотрудников" в попытке оправдать этим длительные сроки оформления американских виз для граждан России", – подчеркнули в посольстве РФ.

Ранее в МИД заявили, что США развернули визовую войну против России. В качестве одной из причин там отметили недобросовестную конкуренцию в сферах, в которых россиян не допускают для участия в мероприятиях в США.