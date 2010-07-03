Комитет ГА ООН приостановил работу из-за проблем с визами для делегатов РФ – источник

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Первый комитет ГА ООН приостановил работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из РФ и других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

"Работа Первого комитета приостановлена как минимум до 10:00 вторника в связи с проблемой вокруг невыдачи виз представителям ряда делегаций, в том числе российской", – сказал собеседник агентства.

24 сентября стало известно, что десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы для участия в ежегодной сессии Генассамблеи. Захарова заявила, что решение США носит "возмутительный пример неуважения" и невыполнения обязательств.

Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону, включив по просьбе американской стороны в состав приезжающей в РФ делегации сенатора Рона Джонсона, который находится в санкционном списке.

Также глава МИД пообещал "сюрприз" для США после такого решения Вашингтона.

Представитель американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что каждую заявку на выдачу въездной визы рассматривают индивидуально, но не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы.

В ООН сообщили, что обеспокоены ситуацией с невыдачей виз российским дипломатам.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона. При этом он подчеркнул, что это выбор не России, поскольку визовую войну развязали США. Он добавил, что Россия хочет договориться со Штатами, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб", однако пока это не получается.

