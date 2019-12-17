Популярность Трампа достигла наивысшего уровня за полгода

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Специалисты подсчитали рейтинг популярности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что угроза импичмента никак не сказалась на популярности американского лидера. За последние полгода этот показатель достиг наивысшей отметки.

Так, сосредоточение власти в руках Трампа одобряет почти половина американцев – 43% граждан. Уточняется, что до слушаний по импичменту работу главы США поддерживало лишь 38% населения. К слову, его отставку не одобрил 51% жителей государства.

Эксперты связывают подобные результаты с укреплением экономики страны, а также со снижением уровня безработицы и рекордными показателями ценных бумаг.

Ранее Дональд Трамп уступил экоактивистке Грете Тумберг в борьбе за звание "Человек года" по версии журнала Time.

Шведская школьница стала известна после выступления на сессии Генассамблеи ООН, где обвинила политиков во лжи и краже детства. Она заявляла, что мировое сообщество игнорирует климатические проблемы.