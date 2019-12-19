Путин рассказал об отношении к оценкам в свой адрес от зарубежных политиков

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Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к оценкам, которые ему дают зарубежные политики. Об этом глава государства сказал во время традиционной пресс-конференции.

"Я знаю, в чем заключаются интересы моей страны. Чего бы и кто бы обо мне ни говорил, это не имеет ровным счетом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия. Но, конечно, мы это понимаем и учитываем в своей работе", – сказал российский лидер.

Путин добавил, что давно привык к высказываниям политических деятелей зарубежных стран о нем и России.

Ранее Владимир Путин перечислил события, которые считает худшими за время своего президентства. К таким событиям российский лидер в первую очередь отнес теракты в Беслане и на Дубровке. Президент отметил, что никогда не сможет этого забыть.

Кроме того, глава государства добавил, что проблема с бедностью в настоящий момент до конца не решена, что тоже является грустным аспектом за 20 лет его руководства страной.

