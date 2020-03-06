В Минфине подготовили проект о конфискации незаконно выведенной за границу валюты

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В Минфине предложили конфисковывать валюту, которая была выведена из России незаконным путем. Соответствующие поправки опубликованы на портале нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что изымать средства планируют при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.

На сегодняшний день конфисковать могут наличные, ценности и другое имущество, приобретенное преступным путем, а по валютным статьям конфискация отсутствует.

В пояснительной записке приводятся данные Федеральной таможенной службы, согласно которым с 2013 года по первое полугодие прошлого года в России по данным статьям было заведено более 1,6 тысячи уголовных дел.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД совместно с ФСБ разоблачили преступную группу, которая за три года вывела за рубеж более миллиарда рублей в валюте по фальшивым документам.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что организатора мошеннической схемы, 34-летнюю женщину, задержали в столице. Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения. Используя реквизиты фиктивных фирм, они переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.