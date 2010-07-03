Подозреваемую в выводе за рубеж 1 млрд рублей задержали в Москве

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Сотрудники МВД совместно с ФСБ разоблачили преступную группу, которая за три года вывела за рубеж более миллиарда рублей в валюте по фальшивым документам.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что организатора мошеннической схемы, 34-летнюю женщину, задержали в столице. По предварительным данным, деньги были выведены за пределы РФ в период с 2015 по 2018 год.

Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения. Используя реквизиты фиктивных фирм, они переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели в Московском регионе и в Санкт-Петербурге более 20 обысков, в ходе которых изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи и более 23 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Сети набирает обороты новый вид мошенничества. Интернет-пользователям предлагается поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением.