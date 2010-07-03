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Происшествия

11:36

Москвич заплатил 2 млн рублей за оккультные услуги

происшествия

Фото: depositphotos/Kruchenkova

Полицейские проводят проверку по факту мошенничества в отношении 28-летнего мужчины на сумму более двух миллионов рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сотрудник крупного российского провайдера обратился в полицию 7 октября.

"Мужчина заявил, что 9 июля текущего года нашел интернет-сайт "прорицательницы и мага" Галины и договорился с гадалкой о снятии с него порчи. В период с 9 июля по 21 августа москвич перевел женщине 2 миллиона 58 тысяч рублей, однако его жизненная ситуация не изменилась", – сказал собеседник агентства.

По данному факту организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что неизвестная под предлогом оказания оккультных услуг выманила у девушки 2 миллиона рублей. Объявление об оказании оккультных услуг москвичка 1996 года рождения нашла в соцсети. По телефону она связалась с женщиной, представившейся Ольгой, и рассказала ей о личных проблемах. По некоторым данным, обманутой оказалась фигуристка Аделина Сотникова.

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