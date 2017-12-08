Уголовную ответственность предложили ввести для экстрасенсов-мошенников

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Экстрасенсов-мошенников предложили наказывать тюремным заключением на срок до 10 лет и штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Подобные меры предусматривает разработанный депутатами Госдумы законопроект о мошенничестве в сфере оккультно-магической деятельности.

В документе отмечается, что такая деятельность, как "гадание, некромантия, спиритизм, колдовство, магия, волшебство, теургия, шаманизм и экстрасенсорика", может быть направлена на присвоение чужого имущества, сообщает RT.

Эти действия и предлагается считать мошенническими.

Авторы законопроекта заявляют, что рынок экстрасенсорных услуг в России составляет более 2 миллиардов рублей, продолжая расти благодаря позитивному информационному фону, созданному СМИ.

10 октября в Москве в возрасте 82 лет скончался Аллан Чумак, получивший популярность благодаря выступлениям на телевидении в конце 1980-х. О том, что мы знаем про известного экстрасенса, читайте в материале портала Москва 24.