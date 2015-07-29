Магия бессмертна: как работают лжеэкстрасенсы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Сниму порчу", "Избавлю от венца безбрачия", "Коррекция судьбы", "Привороты любой сложности" – наверняка вам не раз встречались подобные объявления. Автор программы "Совет безопасности" на "Радио Москвы" Игорь Швыткин рассказывает о приемах лжеэкстрасенсов и делится собственным опытом работы магом в третьем поколении.

В теории

По оценкам специалистов, темная сторона отечественной колдовской индустрии исчисляется сотнями миллионов долларов. В нашей стране количество шаманов неуклонно растет. Виной тому стабильный спрос, который, как известно, рождает массу волшебных предложений. Маги и колдуны, а также шарлатаны-целители по-прежнему предоставляют свои услуги всем без ограничений, невзирая на возраст или медицинские показания.

Так почему экстрасенсы и чародеи настолько востребованы? Попробуем разобраться в том, как действуют магические чары и сколько можно заработать на одних только обещаниях изменить чью-либо судьбу.

Знаете ли вы, уважаемый читатель, о настоящих масштабах повального увлечения спиритизмом? Вряд ли. Вот вам просто и красноречивый пример. Для бесперебойной работы оккультной отрасли в столице существуют не просто полуподвальные компании с ясновидящими в штате. В поте лица трудятся целые телефонные кол-центры с десятками сотрудников, которые ежедневно обзванивают москвичей и предлагают прибегнуть к услугам магов всех мастей.

Первая консультация в таких конторках, как правило, якобы бесплатная. Если горожанина угораздило позвонить в такую конторку и что-либо спросить, то его телефон сразу же заносится в единую информационную базу как контакт человека, лояльного к магии в целом. А вот потом может начаться активная и навязчивая раскрутка на деньги.



Михаил ВИНОГРАДОВ психиатр-криминалист Мошенники часто говорят так: "Мы начнем с вами работать, это обойдется вам, к примеру, в 15 тысяч рублей. Человек соглашается. Дальше – больше. Как правило, клиенту могут сказать, что знаете, вокруг вас такая нехорошая аура, придется с вами заниматься долго и всерьез. Завтра принесите еще тридцать тысяч, тогда вами займется наш лучший специалист или экстрасенс. Тот приходит и говорит: "О, как все запущено. Вас надо спасать срочно. Мне тоже придется с вами повозиться, так как порчу на вас навел грамотный и сильный черный колдун". Именно таким образом мошенники и повышают ставки, опустошая до дыр карманы людей.

Первая консультация действительно окажется бесплатной, но только по телефону. Ясновидящий или маг обязательно сообщит человеку о порче, проклятии и других напастях, которые нужно срочно снять, иначе смерть и прочие неудачи. Услуги окажутся не из дешевых: от 40 до 80 тысяч за предстоящее счастье и безоблачную жизнь до самой старости. Однако позвонившему обязательно повезет: операторы кол-центра обрадуют тем, что в течение ближайших двух дней действует скидка. Нередко она достигает 50 процентов! Редкий человек, склонный верить в силу шаманских бубнов и ворожбу, откажется от подобного подарка судьбы.



Анастасия БУЛГАКОВА психолог Человек нередко ищет некое объяснение своих жизненных проблем. Изначально мы настроены природой правильно: мы ищем изъяны в себе, пытаемся найти общий язык с этим миром. А потом приходит вдруг какой-то "волшебник" и говорит: "Эй, расслабься, дело вовсе не в тебе и не в твоих промахах, а всего лишь в порче, которую на тебя навели. Сейчас мы одним щелчком решим эту проблему, и ты задышишь полной грудью!" Но бывает и так, что на ловца и зверь бежит. Многие из нас сегодня в той или иной степени хотят снять с себя ответственность по исправлению сложившейся ситуации. Они просто хотят переложить всю ответственность за свои ошибки на другого человека, чтобы тот, например, быстренько наворожил и помог разрешить тяжелую ситуацию дома или на работе, а то и заговор на деньги сделать. Так, мол, они умножатся во сто крат.

Конечно, правоохранительные органы регулярно закрывают чародейские кол-центры, которые, впрочем, как грибы после дождя появляются потом снова и снова. Удивляет другое: никто из представителей платной магии особо не прячется. Они снимают дорогие офисы в центре белокаменной и уверены, что желающие скорректировать судьбу, поправить здоровье, сделать приворот или погадать всегда найдутся сами: слишком уж заманчивы предложения "старцев" и "знахарей".



Александр КНЯЗЕВ представитель пресс-службы УБЭП и ПК по городу Москве Участники таких групп действуют довольно просто. Они входят в доверие к гражданам. Предлагают быстро и без особых усилий решить проблемы, например личного или семейного характера... При этом злоумышленники утверждают, что для коррекции линии жизни не нужно куда-то ехать и терять свое драгоценное время. Они ссылаются на то, что в наш просвещенный век магические чары тоже не стоят на месте, а потому при желании и за определенную сумму денег якобы можно быстро изменить судьбу... не отходя от телефона!

По словам сотрудников правопорядка, сегодня ощущается настоящий бум колдовства и черной магии, что играет на руку мошенникам… В этом я смог убедиться лично после проведения собственного эксперимента-расследования.

На практике

Для того чтобы выяснить, насколько легко в одночасье стать волшебником и сколько можно зарабатывать, обманывая наивных людей, в одной из газет я разместил объявление, в котором представился магом в третьем поколении.

Прошел всего лишь день после выхода газеты в свет, и первый звонок моей потенциальной жертвы не заставил себя ждать. Ко мне на прием записалась некая молоденькая девушка. Под видом того, что в моем офисе существует жесткая пропускная система, я записал ее фамилию, имя и на всякий случай спросил год рождения. Этой информации было достаточно, чтобы отыскать ее в социальных сетях. На своей страничке в сети Даша, сама того не подозревая, рассказывала многое не только о себе, но и о своей семье. Здесь были не только фото ее родственников, но и их имена. Эти данные должны были помочь мне вызвать не просто доверие девушки, но и… настоящее преклонение. Впоследствии очарованные люди делают все по указке своих "наставников".

Даша пришла в офис моего приятеля, который я предварительно обставил по всем правилам магической науки. Повсюду были ароматические свечи, карты, затейливые фигурки и статуэтки, освещение было сведено к минимуму.

Девушка начала с изложения проблем с ее молодым человеком. "Это с Сергеем у вас напряженка?" – перебил я ее, поставив своим неожиданным вопросом Дашу в настоящий тупик. "Ой, а откуда вы знаете?" – расплываясь в сомнительной улыбке, спросила меня Дарья. Я деловито ответил ей, что накануне, после того как мы созвонились, я, мол, связался с ее астральным телом и мне стало известно почти все. Даша сидела в шоке. На ее лице уже вырисовывался очередной вопрос относительно имен ее родственников, и я... Разумеется, не обманул ее ожиданий. Тем самым я покорил 22-летнюю девушку окончательно.

После этого на правах победителя и ясновидящего я нес всякую чепуху: гадал своей гостье на мерцающей музыкальной шкатулке. Рассказал ей о порче, которую от зависти навела на нее лучшая подруга. Поведал о невероятном сглазе завистников – коллег по работе, над которым придется отдельно всерьез поработать.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Я согласился помочь Даше и с осторожностью заявил, что мои сеансы стоят недешево. Но моя новоиспеченная клиентка, раскрыв рот и доверяя мне уже бесконечно, была готова принести мне любую сумму, которую я от нее потребую, лишь бы я сделал ее успешной и счастливой. Я попросил Дашу сначала оплатить мой первый сеанс, взяв за полчаса своего бреда пять тысяч рублей, а потом предложил рассмотреть график наших встреч. Вскоре она ушла… Зарабатывать деньги для оплаты моих услуг.

Разумеется, в коридоре я догнал свою гостью, снял маску пророка и вернул все ее деньги. Даша была вне себя от гнева и от того, что я так быстро разрушил ее замок из пусть недешевых, но таких приятных иллюзий о скорых жизненных переменах к лучшему.

Мой эксперимент наглядно показал, что сегодня любой желающий может запросто стать преуспевающим магом или ясновидящим. Желающие не только верить, но и платить за обыкновенное чудо не переведутся никогда. К гадалке не ходи.