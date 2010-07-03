Москвичка отдала 2 млн рублей неизвестной за оккультные услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестная под предлогом оказания оккультных услуг выманила у девушки 2 миллиона рублей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Объявление об оказании оккультных услуг москвичка 1996 года рождения нашла в соцсети. По телефону она связалась с женщиной, представившейся Ольгой, и рассказала ей о личных проблемах.

Услуги оказывались дистанционно. Деньги потерпевшая перевела в период с 21 по 30 сентября, после чего ведунья перестала выходить на связь.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным телеграм-каналов, обманутой оказалась фигуристка Аделина Сотникова, которая нашла Ольгу в Instagram. Всего со спортсменкой было проведено девять сеансов. Официального подтверждения данной информации пока нет.