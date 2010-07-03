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Москва 24

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Происшествия

11:42

Москвич взял у друга 5 млн рублей на погашение ипотеки и пропал

происшествия

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Житель столицы одолжил у друга пять миллионов рублей на погашение ипотеки и исчез. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавший обратился в полицию 9 октября. По его словам, в мае 2018 года он одолжил своему другу пять миллионов рублей на погашение ипотечного долга, однако после получения денег тот исчез, перестав выходить на связь. Расписок или иных бумаг, подтверждающих передачу денег, заявитель предъявить не смог.

По факту произошедшего организована проверка. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что мошенники обманным путем выманили у женщины 4,4 миллиона рублей.

Пострадавшая заявила, что получила звонок от представившегося сотрудником банка человека. Он сообщил ей, что находящиеся на ее счете 4 миллиона 416 тысяч рублей нужно снять и передать инкассатору, что заявительница и сделала. "Инкассатор" забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении.

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