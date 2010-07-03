Трое неизвестных в масках похитили у водителя 5 млн рублей в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое неизвестных в масках похитили у водителя пять миллионов рублей на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел 9 октября на улице Зеленодольской. По данным собеседника агентства, нападение произошло по месту проживания заявителя. Злоумышленники сперва распылили потерпевшему в лицо жидкость из баллончика, а затем, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили пять миллионов рублей. После этого нападавшие оперативно скрылись с места происшествия.

По факту произошедшего организована проверка. Как уточнили в МВД, похищенные деньги принадлежат руководителю организации.

Ранее сообщалось, что гражданин Перу украл сумку с деньгами у судьи из Мозамбика в столичном кафе. Общий материальный ущерб оценивался в 461 тысячу рублей. В отношении 53-летнего перуанца возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

