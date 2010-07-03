Перуанец украл сумку с деньгами у судьи из Мозамбика в кафе на Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Гражданин Перу украл сумку с деньгами у судьи из Мозамбика в столичном кафе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Арбате. Как рассказал собеседник агентства, у 65-летнего судьи украли сумку с 4 тысячами евро, 2 тысячами долларов и 1,2 тысячи южоафриканских рандов. Общий материальный ущерб оценивается в 461 тысячу рублей.

В результате был задержан 53-летний гражданин Перу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина похитил у безработного сумку с семью миллионами рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Личность преступника устанавливается.

