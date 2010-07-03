Более 55 тысяч долларов украли у безработного москвича

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Разбойное нападение совершили преступники на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС.

Четверо в масках напали на мужчину и украли у него барсетку, в которой находились 56 тысяч 650 долларов. Один из нападавших выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в дверь машины Kia Rio, а затем дважды выстрелил пострадавшему в голову.

Второй злоумышленник топором ударил потерпевшего по голове, после чего еще двое человек избили мужчину. Забрав деньги, они скрылись на автомобиле Dodge Caravan.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере".

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил у безработного сумку с семью миллионами рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Личность преступника устанавливается.

