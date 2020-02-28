В ГД поддержали запрет иметь зарубежные счета президенту и министрам

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал поправку в Конституцию, запрещающую лицам, осуществляющим публичную власть, иметь счета и вклады за рубежом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что эти положения касаются руководителей регионов и федеральных министров. Поправку внесли депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников и член Совфеда Андрей Клишас.

По словам Крашенинникова, речь идет о полном запрете зарубежных счетов. Изменение коснется высших должностных лиц субъектов РФ, глав федеральных госорганов и самого главу государства.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Владимир Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Глава государства призвал внести в документ больше социальных гарантий для граждан, а также установить приоритет внутреннего права над международным.

Впоследствии была сформирована рабочая группа по подготовке поправок. Павел Крашенинников, возглавляющий ее, в конце февраля объявил, что голосование за новую версию основного закона государства пройдет 22 апреля.

