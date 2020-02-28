Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:35

В ГД поддержали запрет иметь зарубежные счета президенту и министрам

власть политика

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал поправку в Конституцию, запрещающую лицам, осуществляющим публичную власть, иметь счета и вклады за рубежом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что эти положения касаются руководителей регионов и федеральных министров. Поправку внесли депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников и член Совфеда Андрей Клишас.

По словам Крашенинникова, речь идет о полном запрете зарубежных счетов. Изменение коснется высших должностных лиц субъектов РФ, глав федеральных госорганов и самого главу государства.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Владимир Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Глава государства призвал внести в документ больше социальных гарантий для граждан, а также установить приоритет внутреннего права над международным.

Впоследствии была сформирована рабочая группа по подготовке поправок. Павел Крашенинников, возглавляющий ее, в конце февраля объявил, что голосование за новую версию основного закона государства пройдет 22 апреля.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика