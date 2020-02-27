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Москва 24

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Общество

27 февраля, 20:46

Президенту, министрам и губернаторам в России запретят иметь зарубежные счета

власть общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Новая поправка к законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ регламентирует хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках для высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, речь идет о полном запрете зарубежных счетов. Изменение коснется высших должностных лиц субъектов РФ, глав федеральных госорганов и самого главу государства.

"Предлагается установить запрет таким лицам иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ", – заявил депутат.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Глава государства призвал внести в документ больше социальных гарантий для граждан, а также установить приоритет внутреннего права над международным.

Впоследствии была сформирована рабочая группа по подготовке поправок. Павел Крашенинников, возглавляющий ее, в конце февраля объявил, что голосование за новую версию основного закона государства пройдет 22 апреля. Эту дату уже утвердили в Госдуме.

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