В Госдуме одобрили проведение голосования по Конституции 22 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, сообщает Агентство "Москва".
Она подразумевает, что общероссийское голосование по поправкам в основной закон проведут 22 апреля с 8:00 до 20:00. Голосование будет тайным и добровольным.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что 22 апреля в качестве даты проведения голосования выдвигала рабочая группа по подготовке изменений в основной закон. Дату одобрил Владимир Путин.
Представитель Кремля обратил внимание, что этот день для голосования посчитали оптимальным, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.
Отмечалось, что день голосования по поправкам в Конституцию сделают оплачиваемым выходным. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, гражданам не придется брать выходной за свой счет, чтобы участвовать в голосовании.
Владимир Путин в среду сообщил, что поступило уже около 900 предложений о внесении поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ. Президент РФ отметил, что идеи поступают от разных людей, поэтому они посвящены крайне важным темам в разных областях.
Впервые идею о внесении поправок в Конституцию российский лидер озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. По данным ВЦИОМ, около 66% россиян планируют проголосовать.
В том же месяце была создана рабочая группа, принимавшая предложения по поправкам. В ее составе – 75 человек из разных сфер. В их числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.
В группе выделили пять тематических подгрупп. Это блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление". Инициативы по изменениям в основном законе принимаются до 2 марта.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: