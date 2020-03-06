СК обвинил двух работников строительной компании в хищении 3 млрд рублей

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Следователи обвинили гендиректора строительной компании "Строй Групп" Павла Бабаева и его советника Константина Лободу в хищении около трех миллиардов рублей, сообщает RT.

Деньги были выведены через аффилированные юридические лица и заключения фиктивных контрактов. Сообщается, что, помимо Лободы и Бабаева, в мошеннической афере участвовали иные лица, которые в настоящее время не установлены.

В итоге за 2015–2019 годы Бабаев и Лобода получили деньги, "выполнив" 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа.

Также стало известно, что компания не выполнила свои обязательства по тем 11 контрактам, которые были заключены. Бабаев и Лобода обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ранее взяли старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора Москвы вместе с посредником по делу о взятке размером 1,2 миллиона рублей.