Московского прокурора задержали из-за взятки в 1,2 миллиона рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора Москвы вместе с посредником по делу о взятке размером 1,2 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлию Иванову.

Она сообщила, что задержанный попросил деньги у генерального директора одной из компаний. После получения взятки он пообещал не привлекать его к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.

Иванова сообщила, что сейчас устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к преступлению.

"21 февраля 2020 года в ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве и сотрудников УФСБ по Москве и Московской области, а также службы собственной безопасности прокуратуры фигуранты были задержаны", – сказала Иванова.

Ранее арестовали заместителя главы таможенного поста. Считается, что он на протяжении двух лет получал деньги от китайского бизнесмена, чтобы тот не платил сборы за провоз товаров.