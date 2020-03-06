В Госдуме поддержали идею конфисковывать незаконно выведенную за рубеж валюту

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил Москве 24 о готовности рассмотреть предложение Минфина о конфискации средств, выведенных незаконным путем за территорию РФ.

Депутат считает, что если это поможет в борьбе с экономическими преступлениями, то данное предложение является актуальным.

"Считаю возможным внесение таких поправок, если это поможет в борьбе с экономическими преступлениями. Мы готовы его рассмотреть", – заявил Валеев.

Ранее в Минфине предложили конфисковывать валюту, которая была выведена из России незаконным путем. Изымать средства планируют при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов. На сегодняшний день конфисковать могут наличные, ценности и другое имущество, приобретенное преступным путем, а по валютным статьям конфискация отсутствует.

