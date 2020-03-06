Секретный экспорт в России сократился

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Секретный экспорт из России в 2019 году составил 13 процентов от общей структуры. В численном выражении этот показатель равен более чем 55 миллиардам долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Эксперты заявили, что по сравнению с финансовыми показателями 2018 года зафиксировано снижение на 13 процентов.

Что касается структуры экспорта, то лидером выступает топливная сфера – три четверти засекреченного экспорта пришлось на трубопроводный газ. Оставшаяся четверть – это вооружения.

Сообщается, что лидерами по поставкам природного газа из России выступают Германия, Турция и Австрия. Кроме того, топливо активно закупают Италия и Белоруссия. В сфере вооружения чаще всего услугами РФ пользуются Египет, Алжир, Китай, Индия и США.

В феврале министерство энергетики США признало определенную зависимость от поставок российской нефти. Выяснилось, что РФ занимает второе место в списке крупнейших импортеров топлива в Америку.

