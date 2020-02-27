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Авто

16:55

Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки

транспорт авто

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Аналитики назвали самые популярные за рубежом автомобили российской сборки. Список составлен экспертами агентства "Автостат".

Самой популярной моделью оказался кроссовер Skoda Kodiaq. В прошлом году за пределы Евразийского экономического союза было поставлено 10 тысяч таких автомобилей.

На втором месте расположилась LADA 4X4 с результатом 8 тысяч машин. В пятерку также вошли LADA Vesta (5,9 тысячи) и LADA XRAY (1,5 тысячи), а также Volkswagen Polo (1,4 тысячи).

Лидерами российского автомобильного экспорта также названы Hyundai Accent/Solaris, LADA Largus, KIA Rio, LADA Granta и Skoda Rapid.

Ранее были названы самые популярные автомобили в Москве в январе. В первый месяц года москвичи приобрели 693 седана и хэтчбека Kia Rio, что на 7,3 процента больше показателя 2019 года. При этом было реализовано 645 Hyundai Solaris.

В то же время за месяц в столице продали 543 кроссовера Hyundai Creta, что на 15,8 процента больше показателя прошлого года. Далее следует Nissan X-Trail, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan.

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