Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:35

Россияне назвали автомобиль мечты

авто общество

Фото: depositphotos/huettenhoelscher

Портал "Авто.ру" провел опрос среди автомобилистов, чтобы узнать, о какой из существующих машин они мечтают. Как показало исследование, наибольший интерес россияне проявляют к машинами марки Toyota.

Сообщается, что к японским автомобилям неравнодушны 20 процентов опрошенных. Они чаще всего выбирали модели Land Cruiser 200 и Prado. Кроме того, спросом пользуются Mercedes-Benz (11 процентов) и Lexus (6 процентов).

В топ-10 своеобразного рейтинга вошел один отечественный автомобиль – Lada. Замыкает десятку машины немецкого производителя Volkswagen.

Эксперты "Авто.ру" также определили наиболее популярные марки по крупным городам России. В Москве, как выяснилось, предпочтение отдают Mercedes (аналогично и в Краснодаре), в Санкт-Петербурге любят BMW, а сразу несколько городов – Нижний Новогород, Новосибирск, Самара, Екатеринбург и Владивосток – выбирают Toyota.

По данным аналитического агентства "Автостат", в Москве в январе 2020 года чаще всего покупали машины корейских брендов. К ним относятся Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Лидером автомобильного рынка столицы в 2019 году была немецкая компания Volkswagen.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика