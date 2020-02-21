Россияне назвали автомобиль мечты

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Портал "Авто.ру" провел опрос среди автомобилистов, чтобы узнать, о какой из существующих машин они мечтают. Как показало исследование, наибольший интерес россияне проявляют к машинами марки Toyota.

Сообщается, что к японским автомобилям неравнодушны 20 процентов опрошенных. Они чаще всего выбирали модели Land Cruiser 200 и Prado. Кроме того, спросом пользуются Mercedes-Benz (11 процентов) и Lexus (6 процентов).

В топ-10 своеобразного рейтинга вошел один отечественный автомобиль – Lada. Замыкает десятку машины немецкого производителя Volkswagen.

Эксперты "Авто.ру" также определили наиболее популярные марки по крупным городам России. В Москве, как выяснилось, предпочтение отдают Mercedes (аналогично и в Краснодаре), в Санкт-Петербурге любят BMW, а сразу несколько городов – Нижний Новогород, Новосибирск, Самара, Екатеринбург и Владивосток – выбирают Toyota.

По данным аналитического агентства "Автостат", в Москве в январе 2020 года чаще всего покупали машины корейских брендов. К ним относятся Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Лидером автомобильного рынка столицы в 2019 году была немецкая компания Volkswagen.

