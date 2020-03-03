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Экономика

10:48

Названа самая популярная московская продукция на экспорт

город экономика технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики выяснили, в каких отечественных товарах наиболее заинтересованы зарубежные потребители. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, объем несырьевого экспорта Москвы в 2019 году вырос на 23,2 процента по сравнению с показателями годом ранее. В численном выражении это равно 30,2 миллиарда долларов.

"В топ-5 отраслей несырьевого неэнергетического экспорта вошли транспортные средства и их комплектующие, электроника и электротехника, оборудование, товары широкого потребления, а также пищевая промышленность", – подчеркнула Сергунина.

Сергунина также отметила, что поставки производились в 186 стран мира. В частности, в Великобританию объем экспорта вырос на 484 процента, в Турцию – на 423 процента, в Китай – на 63 процента, в Японию – на 21 процент.

Ранее аналитики назвали самые популярные за границей автомобили, собранные в России. Наибольшим спросом пользуется кроссовер Skoda Kodilaq – сообщается о поставке 10 тысяч данных автомобилей за 2019 год.

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