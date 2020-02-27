Пивовары просят не менять требования по содержанию солода в пиве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Союз российских пивоваров просит министерство финансов РФ не изменять требования по содержанию солода в пиве. Кроме того, там потребовали не разрешать заменять солод зерном, сообщает ТАСС.

"Просим вас сохранить допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о техническом регламенте ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", который вступит в законную силу в январе следующего года. Согласно документу, при производстве пива допускается заменять до половины пивоваренного солода зерном и зернопродуктами.

Пивовары отмечают, что увеличение допустимой доли заменяемого солода может сказаться на безопасности и качестве напитка. Также это может нанести ущерб здоровью людей и навредить пивоварению в общем.

Помимо этого, в союзе добавили, что подобные изменения не отвечают экономическим интересам страны, так как солодовая промышленность в РФ широко развита.

"Изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода, снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест у сельхозпроизводителей и сокращению экспорта солода. При этом произойдет рост импорта ферментных препаратов из стран санкционного давления на Российскую Федерацию", – заключили российские пивовары.

Ранее сообщалось, что в России могут установить минимальную цену на пиво. Отмечалось, что этот напиток может подорожать.