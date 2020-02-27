Пивовары просят не менять требования по содержанию солода в пиве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Союз российских пивоваров просит министерство финансов РФ не изменять требования по содержанию солода в пиве. Кроме того, там потребовали не разрешать заменять солод зерном, сообщает ТАСС.
"Просим вас сохранить допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального", – говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о техническом регламенте ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", который вступит в законную силу в январе следующего года. Согласно документу, при производстве пива допускается заменять до половины пивоваренного солода зерном и зернопродуктами.
Пивовары отмечают, что увеличение допустимой доли заменяемого солода может сказаться на безопасности и качестве напитка. Также это может нанести ущерб здоровью людей и навредить пивоварению в общем.
Помимо этого, в союзе добавили, что подобные изменения не отвечают экономическим интересам страны, так как солодовая промышленность в РФ широко развита.
"Изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода, снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест у сельхозпроизводителей и сокращению экспорта солода. При этом произойдет рост импорта ферментных препаратов из стран санкционного давления на Российскую Федерацию", – заключили российские пивовары.
Ранее сообщалось, что в России могут установить минимальную цену на пиво. Отмечалось, что этот напиток может подорожать.
В России могут установить минимальную цену на пиво
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: