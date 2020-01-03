Нарколог уточнил безопасную дозу алкоголя

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Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский назвал безопасную для организма дозу алкоголя.

"Безопасная доза алкоголя, признанная институтом гепатологии, для взрослого мужчины – одна, максимум две рюмки крепкого напитка типа коньяка или водки", – цитирует его "Вечерняя Москва".

Нарколог предостерег от желания выпить, "чтобы полегчало". Он напомнил, что спиртное не является антидепрессантом.

Покровский объяснил, что алкоголь – это транквилизатор. "Он является успокаивающим препаратом в какой-то мере и, наоборот, депрессантом, особенно после двух–трех больших порций", – уточнил специалист.

Он подчеркнул, что если настроение было плохим до приема алкоголя, то оно станет хуже. При плохом настроении врач порекомендовал больше общаться с друзьями и гулять на свежем воздухе. Кроме того, с нервным напряжением помогут справиться физические нагрузки.

Тем, кто выпивает несколько дней подряд, Покровский посоветовал сменить обстановку и "переключиться" на безалкогольные напитки. А чтобы избавиться от похмелья в домашних условиях, можно влить столовую ложку лимонного сока в пол-литра воды, добавить половину ложки столовой соды и выпить эту смесь, рассказал нарколог.

Ранее эксперты поделились способом решительного отказа от алкоголя. Чтобы избавиться от зависимости, необходимо отказаться от употребления спиртных напитков хотя бы на месяц. По утверждению медиков, изменения в лучшую сторону будут заметны уже спустя неделю.

Через месяц снизится артериальное давление. Помимо этого, улучшатся концентрация внимания и состояние кожи. Тяга к спиртному станет меньше.