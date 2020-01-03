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Москва 24

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Спорт

3 января, 00:05

Пора начинать: как вернуться к жизни после каникул

спорт праздники Новый год

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский, рассказал, как прийти в нормальное состояние после долгих новогодних каникул.

Фото: depositphotos/Elnur_

Прошли праздники, характерным признаком которых были не только длинные выходные, но и затяжные гастрономические сессии, которые часто приводят к ряду проблем со здоровьем (причем не только со стороны пищеварительной системы). То, что обжорство – это плохо, знает каждый, но именно в Новый год принято нет-нет да и съесть тазик салата, запить его литром алкоголя и "отполировать" все мандаринами. К чему приводит такой рацион, уверен, знает практически каждый житель мегаполиса, и именно поэтому многие уже взяли за правило: если и наедаться, то только в первый день каникул. А вот потом спокойно, по чуть-чуть добивать все то, что осталось. Правда, таких сознательных людей пока не так много, поэтому этот текст я посвящаю всем тем, кто все-таки дает "разгуляться" себе по полной.

Но начну я все-таки с более, казалось бы, разумных людей – тех, кто, пользуясь наличием свободного времени, уже 2 или 3 января принимает решение поправить здоровье не рассолом, а тренировкой в фитнес-клубе. Не поверите, но так клиентов действительно очень много, причем для выявления таких посетителей не нужно специальных знаний в поведенческой психологии – от них просто стойко тянет алкоголем. Да, вчера они еще поднимали тосты во имя светлого будущего, а уже сегодня решили к нему, так сказать, прикоснуться. Да и как иначе? Ведь под конец любого года в фитнес-клубах идут хорошие скидки на абонементы, так что купить себе или кому-нибудь в подарок "под шумок" клубную карты – милое дело. Более того, многие именно с нового года начинают марафон под названием "подготовка к пляжному сезону". А он, как правило, никогда не заканчивается успешно, но это уже совсем другая история.

В целом стремление людей заняться собой в новогодние праздники похвально, а вот после обильного приема алкоголя – фатально. Известно, что алкоголь сильно обезвоживает организм, а этиловый спирт для нас вообще токсин. Человек, который пришел заниматься в состоянии похмелья, не только дает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему – он может спровоцировать более острое состояние (например, даже инфаркт или инсульт). В группе риска – абсолютно все люди с избытком веса тела, начиная с ожирения I степени, а также те, кто имеет диагностированные проблемы со здоровьем.

И это не байки: есть статистика, по которой ежегодно именно в новогодние праздники погибает определенный процент посетителей – тех, кто пришли "поправлять здоровье" после того, как гробили его с бутылкой наперевес.

Другими словами, здесь как у водителей: выпил – за руль не садись!

Фото: depositphotos/atanechkav

И вот здесь я перейду к большинству людей, которые явно не собирались во время праздников посещать фитнес-клубы, но осознают необходимость прекращать пищевую вседозволенность, ведь 9 января нужно выходить на работу!

Первое, что нужно сделать, – с 2-3 января нормализовать сон. Если для первых дней праздников характерны круглосуточные гулянья, то после активных празднеств нормализовать режим и действительно выспаться даже важнее, чем перестать меньше есть. При правильном сне восстанавливается деятельность центральной нервной системы, снижается уровень стресса, человек выходит с праздников физически и психологически готовый к новому трудовому году (а не "на бровях", как это часто бывает).

Также начиная с 2-3 числа нужно существенно уменьшить количество употребляемых продуктов. Убирайте из рациона жирные продукты, в том числе на основе майонеза, а также соленые и маринованные. Значительно снижайте количество сладостей и старайтесь исключить употребление сладких газированных и негазированных напитков. Жирная пища особенно опасна для поджелудочной, а избыток углеводов неизбежно приведет к увеличению веса тела.

И даже если не очень везет с погодой, то это не повод сидеть дома. Москва в праздники очень нарядная, поэтому выходите на улицу и гуляйте часами напролет – это очень полезно для всего организма! Помните, что оптимальная норма шагов – от восьми тысяч в день. Так что устраивайте себе соревнования с друзьями или родственниками, укрепляя здоровье в праздники, а не наоборот.

С Новым годом!

Каневский Эдуард

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