Врачи рассказали, как бросить пить

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Врачи рассказали о том, как бросить пить и какими последствиями это грозит. Об этом сообщает газета "Известия".

Немецкий специалисты рассказали, как отказ от спиртного влияет на организм человека. По их заявлениям, это наиболее оказывается заметным в том случае, если употреблять алкоголь как минимум на протяжении пяти дней в неделю.

Чтобы избавиться от такой зависимости, необходимо отказаться от употребления спиртных напитков хотя бы на месяц. По словам медиков, изменения в лучшую сторону будут заметны уже спустя неделю.

В частности, человек станет заметно лучше спать, также у него повысится работоспособность. Кроме того, будет запущен процесс восстановления печени – орган начнет быстрее расщеплять накопленные жиры.

Через месяц после отказа от алкоголя у человека снизится артериальное давление. Помимо этого, улучшится концентрация внимания и состояние кожи. Тяга к спиртному станет меньше, они смогут ее контролировать. Придет осознание, что выпивка не является основополагающим в отдыхе и расслаблении.

Еще спустя год воздержания от горячительных напитков начнет активнее работать пищеварение, что приведет к оперативному сжиганию жира, после чего начнет уходить лишний вес.

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