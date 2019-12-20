Активированный уголь оказался бесполезен при алкогольном отравлении

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Специалисты заявили о бесполезности активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего научного сотрудника Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидата медицинских наук Юлию Шевцову.
Она рассказала, что сорбенты при отравлении спиртным и особенно суррогатами практически не имеют эффекта.
Лучшими способами врач сочла очищение желудка и вызов врача.
"Картина немного меняется при отравлении некачественным алкоголем или опасными суррогатами – возникают тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении – боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость. При глубоком состоянии отравления суррогатами или некачественным алкоголем возможно коматозное состояние, которое требует неотложной медицинской помощи", – отметила Шевцова.
По ее словам, отравившегося человека необходимо в первую очередь обеспечить питьем, дав выпить 1,5 литра теплой воды, в которой растворена щепотка пищевой соды, соли и сахара. После этого нужно вызвать рвоту. Если предпринятые меры не помогли, потребуется оперативное медицинское вмешательство врачей.
"Применение привычных сорбентов, таких как активированный уголь, например, в таких случаях практически бесполезно, так как растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровеносное русло практически сразу, как только соприкасаются со стенками желудочно-кишечного тракта. Поэтому не стоит тратить время на поиск и прием сорбентов", – резюмировала Шевцова.
Ранее нарколог оценил заявления ученых о вызывающих сильное похмелье напитках. Предполагалось, что херес оказывает более сильное влияние на организм человека, что и дает негативный результат после его употребления.
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