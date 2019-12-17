Нарколог оценил заявления ученых о вызывающих сильное похмелье напитках

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Нарколог прокомментировал заявление британских ученых об алкоголе, который вызывает тяжелое похмелье. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова.

Он выразил сомнение насчет информации о вызове различных последствий для организма при употреблении тех или иных напитков и счел подобные заявления двусмысленными.

"Рассуждение о том, что херес вреднее водки, мне кажется малоубедительным. При каких-то обстоятельствах он всасывается быстрее в слизистую желудка, да. Но все многочисленные исследования подтверждают, что дело не в качестве алкоголя (хотя, конечно, есть и суррогаты, и отравления метиловым спиртом).. В массовом порядке прежде всего нужно говорить о количестве", – сказал Зыков, отметив, что не важно, о каком именно алкоголе идет речь.

Кроме того, специалист добавил, что употребление даже самого дорогого и качественного спиртного может дать идентичный результат, как от выпивки дешевого суррогата.

Ранее профессор Брайтонского университета в Великобритании поведал об алкогольных напитках, от которых возникает сильное похмелье. Он заявил, что такой эффект достигается за счет их крепости, равной порядка 20%.