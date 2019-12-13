Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате пива на стадионы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Согласно документу, учреждения общественного питания, официально работающие на стадионах во время футбольных матчей, смогут продавать как пиво, так и пивные напитки. Для этого необходимо будет заключить соответствующее соглашение с организаторами игр.

Новый законопроект также устанавливает порядок расходования средств, полученных от продажи пива и напитков на его основе. Устанавливается, что выручку от продаж и спонсорских соглашений обяжут направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными министерством спорта РФ.

Ранее идею возвращения пива на стадионы не поддержали в Роспотребнадзоре. Специалисты обратили внимание законодателей и граждан на то, что употребление алкоголя может провоцировать физиологические и психологические проблемы со здоровьем.

Аналогичное мнение высказал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По мнению специалиста, спорт должен ассоциироваться со здоровым образом жизни.

Депутат Госдумы Алексей Веллер, в свою очередь, предлагает распространить новые правила и на другие спортивные арены – хоккейные, воллейбольные и баскетбольные. Как передает Агентство "Москва", ко второму чтению по законопроекту имеет смысл обсудить инициативу с представителями соответствующих спортивных федераций.

