Роспотребнадзор не поддержал возвращение пива на стадионы

13:44
13:44
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Фото: ТАСС/DPA
В Роспотребнадзоре не поддержали инициативу о возобновлении продаж пива на спортивных объектах.
"Употребление алкоголя связано с риском развития таких проблем со здоровьем, как психические и поведенческие нарушения, включая алкогольную зависимость, тяжелые неинфекционные заболевания, такие как цирроз печени, некоторые виды рака и сердечно-сосудистые болезни, а также травмы в результате насилия и дорожно-транспортных аварий", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.
Продажа пива на футбольных матчах в РФ запрещена с 2005 года. Во время ЧМ-2018 вводились послабления в законодательстве. Сторонники продажи пива отмечают, что во время турнира не было зафиксировано инцидентов с пьяными болельщиками.
Ранее за продажу пива на стадионах высказался Минспорта. По словам главы министерства Павла Колобкова, предложение удовлетворит интересы всех сторон. Против продажи пива выступает Минздрав. Там считают, что это будет способствовать алкоголизации населения.
Верховный суд (ВС) России не счел опьянение отягчающим обстоятельством при совершении преступления. По мнению пленума, само по себе совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном алкоголем, наркотическими или психотропными веществами, "не является основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание".
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