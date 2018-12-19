Эксперт прокомментировал возвращение рекламы пива на ТВ

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий рекламу пива в теле- и радиоэфире. Запрет на нее действовал с 2012 года, а в 2014 году из-за чемпионата мира по футболу было разрешено рекламировать пиво во время спортивных трансляций и в эфире спортивных каналов. Поправки должны были действовать пять лет – до 2019 года; новый законопроект разрешает рекламу на постоянной основе.

Академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров рассказал в беседе с порталом Москва 24, что разрешение на рекламу пива в телеэфире не вызовет бурного спросу к этому виду алкогольных напитков.

"И западные исследования, и наш опыт показывает, что запрет рекламы мало влияет на потребление алкоголя, так же как и запрет на табакокурение. Нет доказательств, что эти запреты влияют на частоту курения и потребления алкоголя", – заявил эксперт.

Поправки также разрешают использовать в роликах образы людей, за исключением несовершеннолетних, и животных (были запрещены с 2005 года). Рекламу пива можно будет размещать в прессе и в теле- и радиоэфире с 23 до 7 часов местного времени.

В сентябре стало известно, что в России могут вновь разрешить продавать пиво на спортивных стадионах. Такое предложение разрабатывает министерство спорта. По словам главы ведомства Павла Колобкова, предложение удовлетворит интересы всех сторон. Позицию ведомства поддерживает Минпромторг. Против продажи пива выступают Минздрав и Роспотребнадзор. Там считают, что это будет способствовать алкоголизации населения.

Ранее Верховный суд (ВС) России не счел опьянение отягчающим обстоятельством при совершении преступления. По мнению пленума, само по себе совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном алкоголем, наркотическими или психотропными веществами, "не является основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание". Судьи должны будут обосновывать необходимость признания такого состояния отягчающим обстоятельством.

Евгения Маркова