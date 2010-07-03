Россияне стали чаще покупать игристые вина и шампанское

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В России заметно выросла популярность шампанского и игристых вин. За период с января по октябрь текущего года в стране продали почти 11 миллионов декалитров этой продукции (за аналогичный период 2017 года – 10,13 миллиона декалитров). Об этом сообщает портал News.ru.

По мнению руководителя Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, рост продаж шампанского и игристых вин говорит об улучшении благосостояния россиян, поскольку такие напитки стоят дороже, чем газированные винные напитки.

"Исходя из того что легальные продажи алкоголя растут в 2018-2019 году, ухудшения благосостояния населения в России нет. Когда говорят, что экономика стала хуже, доходы падают — все это ерунда", – рассказал эксперт.

По данным Росстата, стоимость игристого вина российского производства в октябре составила в среднем 345 рублей.

Ранее американские ученые установили, что затраченное на получение образования время влияет на развитие алкоголизма. Например, дополнительные 3,6 года обучения снижают риск развития алкоголизма на 50%.

Люди со средним и неоконченным средним образованием чаще всего употребляют пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. В то же время обладатели высшего образования предпочитают вино. При этом более ярко связь между образованием и алкоголизмом выражена у женщин. У мужчин присутствует зависимость от пива и сидра.

