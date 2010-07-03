Ученые объяснили, как правильно открывать банку с пивом

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Предварительное постукивание по банке с пивом не предотвращает выплескивание пены. Гораздо важнее, чтобы банка с напитком находилась в покое. К таким выводам пришли ученые из Университета Южной Дании, сообщает сайт arXiv.org.

Исследователи провели эксперимент, для которого попросили у местного производителя более тысячи банок пива. Половину из них они поместили в механический шейкер, имитировавший езду на велосипеде. Остальные банки не трясли.

Каждую банку взвешивали до и после вскрытия, чтобы оценить количество потерянного напитка с максимальной точностью. Банки, которые трясли в шейкере, потеряли в среднем 3,45 грамма пива, а остававшиеся в покое – приблизительно 0,5 грамма.

Ученые добавили, что постукивание по банке никак не отразилось на полученных результатах. Причина этого может заключаться в том, что пиво содержит протеины ячменя, которые стабилизируют пузырьки газа. Белки препятствуют росту пузырьков над поверхностью жидкости.

Специалисты посоветовали не открывать банку с пивом сразу, чтобы напиток "успокоился". Эта рекомендация позволит избежать потери напитка.

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