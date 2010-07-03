Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

20:24

Ученые объяснили, как правильно открывать банку с пивом

наука общество

Фото: depositphotos/Zoooom

Предварительное постукивание по банке с пивом не предотвращает выплескивание пены. Гораздо важнее, чтобы банка с напитком находилась в покое. К таким выводам пришли ученые из Университета Южной Дании, сообщает сайт arXiv.org.

Исследователи провели эксперимент, для которого попросили у местного производителя более тысячи банок пива. Половину из них они поместили в механический шейкер, имитировавший езду на велосипеде. Остальные банки не трясли.

Каждую банку взвешивали до и после вскрытия, чтобы оценить количество потерянного напитка с максимальной точностью. Банки, которые трясли в шейкере, потеряли в среднем 3,45 грамма пива, а остававшиеся в покое – приблизительно 0,5 грамма.

Ученые добавили, что постукивание по банке никак не отразилось на полученных результатах. Причина этого может заключаться в том, что пиво содержит протеины ячменя, которые стабилизируют пузырьки газа. Белки препятствуют росту пузырьков над поверхностью жидкости.

Специалисты посоветовали не открывать банку с пивом сразу, чтобы напиток "успокоился". Эта рекомендация позволит избежать потери напитка.

Ранее американские врачи разработали и успешно испытали терапию, которая позволяет бороться с алкогольным поражением печени. Поражение печени из-за частого потребления алкоголя может привести к тяжелому гепатиту и быстрой смерти. Около 75% больных умирают в течение первых трех месяцев.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика