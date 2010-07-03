В России упали продажи вина и водки

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В России снизились продажи вина и водки, сообщает RT со ссылкой на информацию платформ фискальных данных.

По данным платформы фискальных данных "Такском", с июля по октябрь 2019 года продажи вина по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 20%, водки – на 10%.

Зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски – от 1 до 3%. Подсчет основан на анализе более 17 миллиардов кассовых чеков.

По результатам анализа данных 900 тысяч касс за тот же период компания "Платформа ОФД" зафиксировала снижение продаж пива на 4%, медовухи – на 14%. На 7% выросли продажи алкогольных энергетиков.

По данным аналитической компании DSM Group, за десять месяцев 2019 года в аптеках на 11% упали продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости. Всего было продано 440 тысяч упаковок.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли предложила продлить до полуночи время продажи отечественного вина. Эту норму предлагают закрепить на законодательном уровне в качестве поправки в законопроект о виноградарстве и виноделии.