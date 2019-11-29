Эксперты поспорили о том, надо ли увеличивать время продажи отечественного вина

Российские ретейлеры предложили продлить в стране до полуночи время продажи отечественного вина. Сегодня по закону магазины могут отпускать алкогольную продукцию с 8:00 до 23:00. При этом сокращение соответствующего периода допускается в регионах. Разбираемся, нужно ли вносить какие-либо изменения в этот порядок, а также как это может отразиться на российских виноделах и потребителях.



Полуночное вино

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

С инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Предполагается, что норма будет внесена в законопроект о виноградарстве и виноделии, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Таким образом россиянам хотят разрешить приобретать отечественное вино в магазинах вплоть до полуночи. Предложение уже было направлено в нижнюю палату парламента и Совет Федерации, а также в Минфин и правительство.

Напомним: 19 ноября Госдума приняла в первом чтении проект закона о виноградарстве и виноделии в России. Документ закрепляет основные понятия в этой области. Кроме того, устанавливает условия и порядок государственной поддержки, а также определенные требования к сырью и материалам, при этом предусматривает защиту потребителей от фальсифицированной, недоброкачественной продукции и контрафакта.

Основная цель законопроекта – повысить качество и конкурентоспособность отечественного вина. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон может быть принят до конца текущего года.





Вячеслав Володин спикер Госдумы Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов – Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.

При этом в АКОРТ выразили опасения, что в нынешней редакции законопроект может негативно сказаться на продажах отечественных вин, сократить их на 10-15%. В частности, критике подверглось предложение установить правила их выкладки. Согласно документу, в торговом зале или ином месте продажи российских вин полки с этой продукцией должны будут сопровождаться надписью "вино России".

В ассоциации предполагают, что это может привести к росту цен из-за операционных затрат торговых сетей и увеличения нагрузки на персонал. Копия письма с таким заключением вместе с предложением по расширению временных рамок для продажи отечественного вина также была направлена в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.



Хорошо ретейлерам и покупателям?

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Председатель Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев считает, что привилегия для отечественного вина в виде увеличения времени продажи на час достойна обсуждения. Тем не менее он подчеркнул, что в первую очередь необходимо оценить последствия такого нововведения.

А руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал Москве 24, что если инициатива будет принята, то это может поспособствовать уменьшению числа отравлений контрафактным алкоголем.

"Те, кто не успел купить себе бутылку вина до 23:00, идут в магазины, которые торгуют вне разрешенных законом рамок, несмотря на какие-либо ограничения. В таких местах нарваться на контрафакт проще простого", – заявил специалист.





Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Если бы легально разрешили продавать наше вино, то, с одной стороны, это помогало бы виноделам, работающим в соответствии со всеми положенными стандартами. А с другой, подавило бы часть нелегальной торговли после 23:00.

При этом, по мнению эксперта, разрешать продавать до полуночи следовало бы не все вино, а только сухое, некрепленое, чтобы избежать алкоголизации населения.

"Тогда это было бы, наверное, оправданно, потому что сегодня киоски, которые плохо контролируются, торгуют напитками зачастую плохого качества. Вот их взять, заменить российским вином. В любом случае это то, что даст новые деньги в отрасль на разработку новых сортов и другие цели", – подчеркнул Шапкин.



Противоречит государственной политике?

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в разговоре с Москвой 24 заявил, что парламентарии рассмотрят предложение АКОРТ. Однако, по его словам, оно расходится с политикой государства по регулированию алкогольного рынка.

"Сегодня мы говорим о необходимости ужесточения механизмов контроля, а подобная мера говорит о попытке обойти эти самые меры. На данный момент такая инициатива вызывает большие вопросы, главный из них – это техническая реализация", – пояснил депутат.





Александр Хинштейн зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Я вот, например, слабо себе представляю, как в 23:00 прекращают продавать абхазское вино, а кубанское – нет. Еще непонятна сама по себе суть этого предложения. Я с трудом представляю себе ценителя вина, который не успел купить его до 00:00.

C Хинштейном согласен и руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По мнению специалиста, в России уже установлен закон и видоизменять его в пользу российского вина вряд ли станут.

"Не думаю, что кто-то будет двигать это время. Совсем недавно предлагали в Общенародном фронте сократить продажу алкогольной продукции до 22:00. И правительство сказало, что никакой необходимости в этом нет. Я не говорю, плохо это или хорошо. Наверное, было бы хорошо, если бы вино продавалось до 00:00", – пояснил он свою позицию.

Что же касается доводов об эффективности продвижения российской продукции таким образом, то эксперт счел их сомнительными. На полках российских магазинов и так почти 70% отечественного вина, никто не мешает покупателю его приобретать днем, говорит Дробиз. Однако специалист подчеркнул, что мотивация ретейлеров понятна: чем дольше продается алкоголь, тем больше покупателей.





Вадим Дробиз руководитель ЦИФРРА В данном случае продление до 24:00 делается в интересах самого ретейла. Если человек едет за бутылкой, то он купит и закуску.

Вероятно, ретейлеры также надеются, что потребитель не пойдет покупать "в нелегальный сектор", а согласится на российский продукт после 23:00 в качестве замены, отмечает Дробиз. Однако и это обстоятельство вряд ли поможет значительно повысить продажи российских вин, полагает специалист.

"В основном, конечно, алкоголем все запасаются. Все знают, до какого времени продают магазины, купят заранее", – заключил он.



Васильцева Дарья, Соболева Илона