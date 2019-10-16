Володин спрогнозировал сроки принятия закона о виноделии

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Закон о виноградарстве и виноделии может быть принят в России до конца этого года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании по вопросам развития отрасли, сообщают "Дни.ру".

Он отметил, что на совещании присутствуют представители субъектов, включая Краснодарский край, Севастополь, а также главы предприятий по производству вин. Володин выразил уверенность, что климат позволяет выращивать виноград, поэтому страна может обеспечить граждан качественным вином.

По словам Володина, соответствующий закон позволит создать новую отрасль экономики. Он распорядился рассмотреть и принять закон до конца года, чтобы в следующем году появились новые рабочие места и увеличились бюджеты регионов.

Как стало известно ранее, винные акцизы повысят с 2020 года. Федеральный закон подписал Владимир Путин. Акциз на вина и фруктовые вина составит 31 рубль за литр, в 2021-м году – 32 рубля, в 2022-м – 33. Акциз на шампанское в 2020 году достигнет 40 рублей за литр, в последующие два года – 41 и 43 рубля соответственно.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина. Прежде всего эксперты посоветовали обращать внимание на год урожая. Выпивать вина призвали в течение первого года с момента производства.

Недорогое белое вино должно быть светло-соломенного или бледно-золотистого цвета с оттенками от лимонного до зеленоватого. Подавать его лучше при температуре от 8 до 12 градусов.

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский подчеркнул, что стоимость не является показателем качества напитка. Советами по выбору вина поделился также президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.