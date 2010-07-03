В Союзе виноделов дали советы по выбору качественного вина

20:51
20:51
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Фото: depositphotos/mythja
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал, на что стоит обращать внимание при выборе вина. Его слова приводит ИА "НСН".
"Универсальный признак качества вина – это его вкус и аромат. Когда человек открывает бутылку вина, пробует его, и оно ему не нравится – не надо его пить. А другую бутылку открывает, и ему нравится – пусть пьет с удовольствием", – отметил Попович.
Он добавил, что имеет смысл пользоваться методом "проб и ошибок" и доверять проверенным опытным путем производителям. По словам эксперта, "мир вина построен на нюансах". В пример он привел "маленький кристаллик винной кислоты на дне бутылки". Как объяснил президент Союза виноделов, по формальным правилам, никакого кристаллика там быть не должно, но, с точки зрения вкуса и аромата, это может быть абсолютно безопасно.
Накануне специалисты "Винного гида России" Роскачества составили советы по выбору вина. Напиток принято оценивать по 12 параметрам. Самый первый пункт – это внешний вид. При взгляде на просвет жидкость должна быть чистой и прозрачной по цвету. В вине не должно быть "хлопьев" и липкого на вид осадка. При этом уточняется, что в красном вине допускается осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета, естественный для выдержанных вин.
Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов развеял миф о том, что бокал красного вина в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам эксперта, ни одно научное исследование не подтвердило эту теорию. Кардиолог подчеркнул, что сохранить сердце в форме можно, придерживаясь правил здорового питания и ведя активный образ жизни. Кроме того, необходимы положительные эмоции, так как стресс всегда усугубляет развитие практически любой болезни.
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