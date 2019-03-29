Лучший вид на этот город: 10 ресторанов с видом на Москву

Подборка от Елены Поляковой с местами, идеальными для вашего инстаграма и вкусовых рецепторов.

"Сахалин"

Новый и теперь главный видовой ресторан Москвы, расположенный на вершине отеля "Азимут". Видно город со всех сторон, и с такой потрясающей панорамой тут могли бы и картошку с селедкой подавать, но кормят тоже великолепно. Особенно хороши блюда из раздела raw и японской кухни: татаки, тартары и севиче. Кроме этого, есть и итальянская паста, хотя свежего тунца или морского ежа ей не переплюнуть. Цены в среднем 700–900 рублей за закуску или 1200–2000 за горячее. Обязательно попробуйте десерты – филигранные в исполнении местных поваров.

Смоленская, 15

Ruski

В Москва-Сити буквально куда не плюнь – попадешь в ресторан с панорамным видом. Тут расположен целый кластер под названием Exclusive Height 354 на 84–85-х этажах башни "Око", где работает несколько ресторанов, в том числе – гигантский русский с печью в центре всего происходящего. Самое верное здесь – пройтись по разделу с горячими закусками, где собраны сибирские пельмени, кундюмы, вареники и томленные в печи каши. В ней же пекут неплохие пироги, с которыми лучше не мелочиться – берите сразу большие, а не маленькие. Если хватит сил на горячее, то ныряйте в воду – к карельской форели или подкопченному лососю.

Москва-Сити, башня "Око", 84-й этаж

1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2



Insight

Второй ресторан из Exclusive Height 354 – полная противоположность колоритно-отечественному Ruski. Тут паназиатская кухня, слегка клубная атмосфера и очень современное убранство, в котором мультимедиа-технологии используются как элемент интерьера: на стены в качестве живых декораций транслируют видеопроекции. Большую часть морепродуктов привозят из Азии вообще и Японии в частности. Сашими, суши, роллы и гунканы готовят из всего морского разнообразия: двух видов тунца – торой и акаме, креветки, лосося, краба и желтохвоста. Кроме сырых рыб, стоит пробовать что-то из азиатской лапши, риса с креветками или супов, например, с вонтонами.

Москва-Сити, башня ОКО, 84-й этаж

1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2

"Восход"

Ресторан в парке "Зарядье", который можно припасти для семейного выхода. Бабушек с дедушками может порадовать ностальгическая атмосфера со всеми хитами советской кухни, приготовленными на высочайшем уровне. Кроме шашлыка, пирожков и фирменного оливье, из новомодного есть кутабы и всевозможные специалитеты бывших союзных республик – вплоть до Прибалтики. Здание буквально парит в небе со своими прозрачными панорамными окнами, из которых занятно обозревать парк и гуляющих по нему людей, а на втором плане – Москва-река. Тут главное не рассеивать внимание и сосредоточиться на меню – оно огромное.

Варварка, 6

Bosco Cafe

Уже легендарное итальянское кафе в ГУМе, в котором все уникально: и расположение в самом знаменитом историческом универмаге страны, и итальянский фарфор, сделанный по спецзаказу на фабрике Ginori, и фантастический вид на Красную площадь. Точнее, даже не вид – на террасе кафе вы буквально на ней сидите. Для завтрака у Кремля лучше точно ничего не найти: если вы тут впервые, берите выпечку, десерты или домашнее мороженое – Bosco всем этим славится. А десерты настолько хороши, что могут стать прекрасным подарком, тем более, если их еще и изящно упакуют.

Красная площадь, 3

Buono

Красивый и несколько старомодный итальянский ресторан на верхотуре сталинской высотки, который, конечно, проигрывает лощеным новичкам, зато претендует на классический формат вне времени. Дорогая еда подана на не менее дорогой посуде. Образцовое вителло тоннато, убедительный теплый салат из морепродуктов или что-то из раздела супов утрамбовывайте домашней пастой, наплевав на диетические ограничения. Тут шикарные равиоли со шпинатом и рикоттой или пенне с кроликом. Вид и атмосфера в интерьере захватывают.

Кутузовский проезд, 2/1

Twins Garden

Наполовину стеклянный ресторан на последних этажах дома на Страстном бульваре с панорамными окнами, которые выходят на Пушкинскую площадь и церкви-храмы на улицах и переулках вокруг. Летом вид отсюда особенно умиротворяющий: Москва предстает не в привычно-деловитом образе, а в кудрях зелени. Кстати, о кудрях и зелени: ключевой раздел в меню – овощи! У Twins Garden имеется собственная ферма с огородами на 50 гектаров, где выращивают не только перцы, капусту и томаты, но и нубийских коз. Они, в свою очередь, дают молоко, из которого делают сыр для ресторана. У шефов – братьев-близнецов Ивана и Сергея Березуцких – за плечами победа в международных конкурсах и репутация мастеров суперкласса, которых знают в Европе. Для знакомства с их стилем можно взять дегустационный сет, а для тех, кто уже попробовал овощные блюда, – переходить на морепродукты и рыбу (скажем, взять запеченного в бересте сома) или говяжий тартар.

Страстной бульвар, 8

"Бабель"

Ресторан-особняк в переулках у Смоленской – уютный, красивый, с одесской направленностью в кухне, хотя и без лишнего местечкового колорита в интерьере. Зато тут имеется зимний сад под стеклянной крышей с видом на храм Святителя Николая на Щепах – не такой победный, как с крыш ресторанов в небоскребах, но погружающий в обаятельную старомосковскую обстановку из рассказов писателей. Кухня в "Бабеле" честная и незатейливая: жареная барабулька, форшмак, голубцы, тюлька и селедка-дунайка, раки, вареники и молдавский пирог "Плацинда".

1-й Николощеповский переулок, 6

O2 Lounge

Ресторан-бар-терраса на последнем этаже отеля "Ритц-Карлтон". Вид на Кремль – главная достопримечательность места. Еще одна – цены на блюда, которые сильно выше, чем у соседей. Но не ропщите: считайте, что кроме еды вы платите за почти голливудскую панораму на город. Также высоко ценится мастерство японского повара Сейджи Кусано, суши-бар которого работает в O2 Lounge, и отельные кондитеры, которые готовят потрясающие десерты. Пить вино и есть пасту "Аль бурро" здесь не совсем разумно, скорее логично потягивать коктейль French75 и заедать свежим лососем или днем на террасе пить чай с пирожными. Цены на закуски от 1200–1300 рублей, горячее в среднем – 2500 рублей.

Тверская, 3

"Консерватория"

Еще один панорамный и недешевый бар под крышей отеля – "Арарат Парк-Хаятт". Тут разбит зимний сад с видом сразу на обе стороны: современную Москву с загруженным кольцом и высоткой в Оружейном переулке и старую – с картинным Кремлем и Лубянкой. Оптимально подходит для особого: например, если захотите сделать предложение прямо с утра, да еще под смузи вместо шампанского. У "Консерватории" совсем не консервативное ЗОЖ-меню с асаи-боулом и кашей из киноа с орехами: есть и сырники для любителей классики московского завтрака. Блюда из основного меню годятся для деловых обедов и ужинов – правда, в этом районе достаточно более интересных мест, поэтому днем и вечером основную публику составляют постояльцы отеля.

Неглинная, 2