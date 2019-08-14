В Роскачестве дали советы по выбору вина

11:32
11:32
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Фото: depositphotos/kosmos111
Эксперты "Винного гида России" Роскачества составили советы по выбору вина, сообщает газета "Известия".
Вино принято оценивать по 12 параметрам. Самый первый пункт – это внешний вид напитка. При взгляде на просвет он должен быть чистым и прозрачным по цвету. В вине не должно быть "хлопьев" и липкого на вид осадка.
При этом уточняется, что в красном вине допускается осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета, естественный для выдержанных вин. Хотя "винный камень", как принято называть этот осадок, не допускается российским ГОСТом.
Белое вино может иметь золотистый, легкий зеленоватый или лимонный оттенок. При этом напиток не должен отливать янтарем или напоминать по цвету нерафинированное подсолнечное масло.
В вине не должно быть кислорода. В красном вине о наличии кислорода говорит запах вареной свеклы и прочие овощные "оттенки", а в белом – запах моченого яблока, старого погреба или подгнившей листвы.
Испортить вино может пробка. Если она поражена, у вина проявляется запах мокрого картона. Еще одна опасность – "летучие кислоты". Если их уровень слишком высок, вино стремится стать винным уксусом.
Если во время первого глотка чувствуется неприятное жжение, этот напиток лучше не пить.
В Роскачестве отмечают, что эти советы помогут не "нарваться" на некачественное вино. Кроме того, эксперты напоминают, что цена – еще не показатель качества.
Ранее в Школе сомелье рассказали о самых распространенных мифах о вине, в которые не стоит верить. Во-первых, в вино не добавляется никаких ароматических добавок. Запахи черной смородины, ежевики, крыжовника и прочие образуются в вине самостоятельно. Самые лучшие вина необязательно должны быть разлиты в бутылки под корковой пробкой. В отличие от корковой пробки, винтовая полностью гарантирует герметичность вина, она позволяет избежать корковой болезни (кора пробкового дерева – натуральный материал, подверженный влиянию микроорганизмов).
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