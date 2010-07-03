Время продажи отечественного вина предложили увеличить

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Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи, сообщает газета "Известия". С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Норму о дополнительном часе продаж для российских напитков хотят включить в законопроект о виноградарстве и виноделии, который в середине декабря будет рассматриваться во втором чтении. Предложение уже направлено в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.

Сегодня по закону торговать алкоголем можно с 8:00 до 23:00. Председатель Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев считает, что тема увеличения времени продажи отечественного вина достойна обсуждения. При этом он подчеркнул, что важно сперва оценить последствия этого предложения.

Генеральный директор завода "Новый Свет" Алексей Пугачев, в свою очередь, высказал мнение, что если в России хотят сформировать определенную культуру потребления вин, то время их продажи должно укладываться в уже определенные законом сроки.

Гендиректор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук поддержала инициативу, поскольку речь идет о продаже натуральных напитков. Также она заявила о необходимости продвигать вино в каждом регионе, производящем его. Сделать это можно, например, выделяя местным напиткам треть полки, пояснила она.

Исполнительный директор "Усадьбы Дивноморское" Сергей Безнощенко также поддержал предложение. По его мнению, это будет способствовать снижению потребления суррогата, который люди покупают ночью, а также переходу на качественные и легкие напитки.

Закон о виноградарстве и виноделии может быть принят в России до конца этого года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что климат позволяет выращивать виноград, поэтому страна может обеспечить граждан качественным вином. По его словам, соответствующий закон позволит создать новую отрасль экономики.

Как стало известно ранее, винные акцизы повысят с 2020 года. Федеральный закон подписал Владимир Путин. Акциз на вина и фруктовые вина составит 31 рубль за литр, в 2021-м году – 32 рубля, в 2022-м – 33. Акциз на шампанское в 2020 году достигнет 40 рублей за литр, в последующие два года – 41 и 43 рубля соответственно.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина. Прежде всего эксперты посоветовали обращать внимание на год урожая. Выпивать вина призвали в течение первого года с момента производства.

Недорогое белое вино должно быть светло-соломенного или бледно-золотистого цвета с оттенками от лимонного до зеленоватого. Подавать его лучше при температуре от 8 до 12 градусов.

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский подчеркнул, что стоимость не является показателем качества напитка. Советами по выбору вина поделился также президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.