Эксперт усомнился в реализации предложения продлить время продажи алкоголя

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Передвигать время продажи алкогольной продукции вряд ли разрешат. Так заявил руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в разговоре с Москвой 24.

"Есть закон, который работает и разрешает продавать алкоголь. Я не думаю, что кто-то будет двигать это время. Совсем недавно предлагали в Общенародном фронте сократить продажу алкогольной продукции до 22:00. И правительство сказало, что никакой необходимости в этом нет. Я не говорю, плохо или хорошо. Наверное, было бы хорошо, если бы вино продавалось до 00:00", – объясняет эксперт.

Аргумент о том, что увеличение времени продажи отечественной алкогольной продукции поспособствует ее продвижению, эксперт считает сомнительным, поскольку 70 процентов вина на полках российское.

"У нас продается в год около миллиарда литров винодельческой продукции: 530 миллионов литров вина, 180 миллионов литров шампанских игристых и 270 миллионов литров винных напитков. Из них импортной продукции порядка 270 миллионов литров", – говорит Дробиз.





Вадим Дробиз руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Мотивация их понятна: чем дольше продается алкоголь, тем больше покупателей. В данном случае продление до 24:00 делается в интересах самого ретейла. Если человек едет за бутылкой, то он купить и закуску.

Ранее сообщалось, что время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи, сообщает газета "Известия". С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Норму о дополнительном часе продаж для российских напитков хотят включить в законопроект о виноградарстве и виноделии, который в середине декабря будет рассматриваться во втором чтении. Предложение уже направлено в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.

Сегодня по закону торговать алкоголем можно с 8:00 до 23:00. Председатель Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев считает, что тема увеличения времени продажи отечественного вина достойна обсуждения. При этом он подчеркнул, что важно сперва оценить последствия этого предложения.

Генеральный директор завода "Новый Свет" Алексей Пугачев, в свою очередь, высказал мнение, что если в России хотят сформировать определенную культуру потребления вин, то время их продажи должно укладываться в уже определенные законом сроки.

Гендиректор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук поддержала инициативу, поскольку речь идет о продаже натуральных напитков. Также она заявила о необходимости продвигать вино в каждом регионе, производящем его. Сделать это можно, например, выделяя местным напиткам треть полки, пояснила она.

Исполнительный директор "Усадьбы Дивноморское" Сергей Безнощенко также поддержал предложение. По его мнению, это будет способствовать снижению потребления суррогата, который люди покупают ночью, а также переходу на качественные и легкие напитки.

Закон о виноградарстве и виноделии может быть принят в России до конца этого года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что климат позволяет выращивать виноград, поэтому страна может обеспечить граждан качественным вином. По его словам, соответствующий закон позволит создать новую отрасль экономики.



Соболева Илона