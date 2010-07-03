Врачи рассказали, можно ли закусывать алкоголь шоколадом

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Специалисты не советуют совмещать алкоголь и сладкое, например, закусывать коньяк, шампанское или ликер тортами, пирожными, конфетами и шоколадом, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава Евгения Брюна, организм сперва старается переработать сахар, а затем алкоголь. Из-за этого интоксикация проявляется сильнее.

Кроме того, десерт в сочетании с алкоголем больше нагружает поджелудочную железу, что может привести к ее воспалению. По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, поджелудочной железе приходится выполнять двойную работу, перерабатывая сладкое и спиртное.

Ранее американские ученые из Калифорнийского университета разработали и успешно испытали терапию, которая позволяет бороться с алкогольным поражением печени. Специалисты использовали четыре вида вирусов, которые поражают бактериальные клетки. Подобная терапия способствовала тому, что вредные бактерии перестали вырабатывать токсин. Исследование проводилось на мышах, однако в скором времени ученые планируют провести пробные испытания на людях.

