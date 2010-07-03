Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:40

Врачи назвали признаки появления алкогольной зависимости

общество медицина

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Склонность к выпивке почти всегда переходит в болезненную зависимость, которая имеет определенные симптомы и стадии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказали специалисты, изучающие подобные зависимости.

По словам французского аддиктолога Мокка Лорберга, привязанность к выпивке проявляется в том, что человек знает о вреде алкоголя, однако все равно не может отказаться от него.

О зависимости говорит и неумеренное потребление спиртного. Пьющий не ограничивается одним бокалом или рюмкой, каждая новая порция алкоголя только провоцирует потребление следующих. При этом не имеет значения, что именно человек пьет: вино или крепкие спиртные напитки. Проблема кроется в "отношениях" с алкоголем.

Российский врач-нарколог Василий Шуров считает, что алкогольная зависимость проходит три стадии, у каждой из которых есть свои определенные признаки.

Сначала человек утрачивает ситуационный и количественный контроль. Он перестает понимать свою "меру", а также пытается найти предлоги для того, чтобы выпить. "Человек постоянно думает о выпивке, он ее предвкушает, он ищет способы, друзей заводит, чтобы с ними пить под благовидными предлогами", – отметил специалист.

На второй стадии формируется физическая абстиненция, когда алкоголь превращается в "лекарство". В этот период начинаются запои, а выпивка становится поводом для гордости.

Третья стадия – это алкоголизм. Человек теряет работу и семью, а главный его интерес составляет поиск новой порции алкоголя. Печень с трудом справляется со спиртным, она начинает разваливаться, поэтому небольшой дозы алкоголя хватает, чтобы полностью утратить контроль над собой.

Ранее американские ученые из Калифорнийского университета разработали и успешно испытали терапию, которая позволяет бороться с алкогольным поражением печени. Поражение печени из-за частого потребления алкоголя может привести к тяжелому гепатиту и быстрой смерти. Около 75% больных умирают в течение первых трех месяцев.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика