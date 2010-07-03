Врачи назвали признаки появления алкогольной зависимости

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Склонность к выпивке почти всегда переходит в болезненную зависимость, которая имеет определенные симптомы и стадии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказали специалисты, изучающие подобные зависимости.
По словам французского аддиктолога Мокка Лорберга, привязанность к выпивке проявляется в том, что человек знает о вреде алкоголя, однако все равно не может отказаться от него.
О зависимости говорит и неумеренное потребление спиртного. Пьющий не ограничивается одним бокалом или рюмкой, каждая новая порция алкоголя только провоцирует потребление следующих. При этом не имеет значения, что именно человек пьет: вино или крепкие спиртные напитки. Проблема кроется в "отношениях" с алкоголем.
Российский врач-нарколог Василий Шуров считает, что алкогольная зависимость проходит три стадии, у каждой из которых есть свои определенные признаки.
Сначала человек утрачивает ситуационный и количественный контроль. Он перестает понимать свою "меру", а также пытается найти предлоги для того, чтобы выпить. "Человек постоянно думает о выпивке, он ее предвкушает, он ищет способы, друзей заводит, чтобы с ними пить под благовидными предлогами", – отметил специалист.
На второй стадии формируется физическая абстиненция, когда алкоголь превращается в "лекарство". В этот период начинаются запои, а выпивка становится поводом для гордости.
Третья стадия – это алкоголизм. Человек теряет работу и семью, а главный его интерес составляет поиск новой порции алкоголя. Печень с трудом справляется со спиртным, она начинает разваливаться, поэтому небольшой дозы алкоголя хватает, чтобы полностью утратить контроль над собой.
Ранее американские ученые из Калифорнийского университета разработали и успешно испытали терапию, которая позволяет бороться с алкогольным поражением печени. Поражение печени из-за частого потребления алкоголя может привести к тяжелому гепатиту и быстрой смерти. Около 75% больных умирают в течение первых трех месяцев.
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