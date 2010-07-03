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Общество

15:17

В правительстве назвали избыточной идею сократить время продажи алкоголя

общество

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Правительство не будет рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя, поскольку эти вопросы регулируются регионами. Об этом рассказал пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.

По его словам, глава каждого региона имеет право самостоятельно принять решение о сокращении или продлении времени продажи алкоголя, руководствуясь пожеланиями граждан или традициями. Руководители ряда регионов уже так поступили, заключил Осипов, передает ТАСС.

В свою очередь, член парламентского комитета по охране здоровья Алексей Куринный поддержал эту инициативу. Депутат ответил, что государство использует различные методы ограничения доступа к алкоголю.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы и член штаба Общероссийского народного фронта Николай Говорин выступил с инициативой запрета продажи алкоголя в России после наступления 22:00.

Запрет планируется установить на федеральном уровне. Власти регионов будут уполномочены вводить и более жесткие ограничения. Например, во время проведения спортивных мероприятий продажа алкогольных напитков может быть полностью запрещена. На сегодняшний день в большинстве регионов РФ продажа спиртного производится с 8:00 до 23:00.

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