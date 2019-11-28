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Общество

08:35

Ученые назвали безопасную дозу алкоголя

общество

Фото: depositphotos/davit85

Немецкие ученые рассказали, сколько алкоголя можно употреблять, чтобы не навредить своему здоровью, сообщает "Газета.ру".

По их словам, женщинам можно выпивать не более 12 граммов чистого алкоголя в день, что эквивалентно 0,3 литра пива или бокалу вина. Мужчинам допустимо 24 грамма, или 0,6 литра пива. При этом как минимум два дня в неделю нужно проводить, не употребляя алкоголь.

В то же время специалисты напоминают, что для сохранения здоровья желательно вообще не пить алкогольные напитки, поскольку их употребление подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме, что приводит к многочисленным заболеваниям и даже повышает риск развития рака.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рекомендовал отказаться от употребления алкоголя в холодную погоду. Он подчеркнул, что алкоголь в любом количестве и качестве приводит к расширению сосудов и увеличению потери тепла.

По словам врача, чтобы согреться в холодное время года, стоит употреблять горячий чай с большим содержанием сахара. Также подойдут другие сахаросодержащие напитки, но в теплом или горячем виде. К примеру, это может быть теплый морс.

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